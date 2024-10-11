Ашхабад, 12 октября, 2024, 02:54 — ИА Регнум. России нужно занять более активную позицию в противостоянии действиям Израиля, приводящим к массовой гибели мирных граждан на Ближнем Востоке. Об этом в Ашхабаде заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

ИА Регнум Масуд Пезешкиан

«Мы обсудили вопросы региона, а именно то, что Россия должна играть более активную роль в отношении преступлений, которые совершает сионистский режим против женщин и детей в Ливане и секторе Газа», — сказал иранский лидер.

По словам Пезешкиана, европейские страны и США препятствуют прекращению эскалации на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе стала критической из-за непризнания Израилем никаких международных правовых и гуманитарных рамок.

Он добавил, что с российским президентом достигнута договорённость придать дополнительный стимул реализации совместных проектов в нефтегазовой и энергетической сферах.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в Ашхабаде заявил, что Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений — СНГ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Обеспечение всеобщего мира и развития возможно исключительно при условии учёта мнения каждого государства и народа, а также при условии уважения их суверенитета, подчеркнул президент России.

Иранский ракетный обстрел территории Израиля стал решительным ответом Тегерана на «агрессивные» действия Тель-Авива, заявил 1 октября Масуд Пезешкиан. По его словам, Иран не хочет войны, но будет твёрдо противостоять любой угрозе, о чём необходимо знать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он также призвал еврейское государство не вступать в конфликт с Ираном.