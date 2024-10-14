Москва, 14 октября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом 14 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«С 18:50 до 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября российские силы ПВО за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 25 дронов украинской армии.

В ночь на 13 октября российские военные сбили над территорией России 13 дронов ВСУ: шесть — над Курской, шесть — над Белгородской и один — над Брянской областью.

Американское издание The Atlantic в начале октября опубликовало материал о том, что российские средства радиоэлектронной борьбы до 10% снизили эффективность поставляемых Украине HIMARS. По данным издания, стоимость каждой выпущенной ракеты составляет около $100 тыс. Украинские военные пытаются заменить HIMARS новыми дронами, но у ВСУ есть опасения, что российская армия быстро найдёт соответствующие контрмеры, говорится в статье.