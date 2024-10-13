Москва, 13 октября, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Ночью над российскими регионами обнаружили и сбили 13 вражеских беспилотников. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолётного типа», — указали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что один дрон поразили в небе над Брянской областью, ещё по шесть беспилотников ВСУ вывели из строя в Белгородской и Курской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за сутки российские силы ПВО обезвредили 125 беспилотников ВСУ самолётного типа. Также были сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 283 вертолёта, 33 544 беспилотных летательных аппарата, 646 самолётов, 582 зенитных ракетных комплекса. Также ВС России ликвидировали 18 611 танков и бронированных машин, 1470 передвижных реактивных систем залпового огня, 16 048 миномётов и орудий полевой артиллерии, 27 197 единиц специальной военной автомобильной техники противника.