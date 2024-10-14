Москва, 14 октября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 25 дронов украинской армии, сообщили 14 октября в Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала спецоперации российские военные сбили 33 605 дронов ВСУ, 646 самолётов, 283 вертолёта, уничтожили 582 зенитных ракетных комплекса, 18 625 танков и других боевых бронемашин, 1472 боевые машины РСЗО, 16 146 орудий полевой артиллерии и миномётов, 27 251 единицу специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, американское издание The Atlantic в начале октября опубликовало материал о том, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) до 10% снизили эффективность поставляемых Украине HIMARS.

По данным издания, стоимость каждой выпущенной ракеты составляет около $100 тыс. Украинские военные пытаются заменить HIMARS новыми дронами, но у ВСУ есть опасения, что российская армия быстро найдёт соответствующие контрмеры.

В ночь на 13 октября российские военные сбили над территорией России 13 дронов ВСУ: шесть над Курской, шесть — над Белгородской и один — над Брянской областью.