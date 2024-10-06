Вашингтон, 7 октября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Развитие военно-промышленного комплекса России позволило внедрить новые технологии в российское вооружение, в том числе в средства радиоэлектронной борьбы, что привело к существенному снижению эффективности РСЗО HIMARS, поставляемых Украине Соединёнными Штатами. Об этом сообщил американский журнал The Atlantic.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«Год назад пусковые установки M142 HIMARS, сочетающие в себе функции реактивной системы залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), были наиболее востребованы на поле боя», — говорится в материале.

Отмечается, что российские инновации в области радиоэлектронной борьбы снизили эффективность достижения цели установками HIMARS до 10 процентов. При этом стоимость каждой выпущенной ракеты составляет около $100 тыс.

По информации источника, ВСУ попытаются заменить HIMARS новыми беспилотными летательными аппаратами, но украинская армия уже обеспокоена тем, что в течение нескольких недель после первого применения Россия разработает контрмеры, которые снизят их эффективность до уровня американских РСЗО.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The Washington Times также признавало, что российские системы РЭБ обладают преимуществом и эффективно противостоят применяемому ВСУ западному вооружению. По словам авторов материала, конфликт на Украине стал средой радиоэлектронной борьбы, в которой весь электромагнитный спектр эффективно нацелен и «глушится» российскими военными, в результате чего американские наземные системы, такие как танки и ПВО, теряют эффективность.

В июле The Wall Street Journal сообщало, что Вооружённые силы России постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов, которые в дальнейшем смогут чаще перехватывать западные ракеты ATACMS и Storm Shadow. Отмечалось, что российские военные уже нашли способы подавления боеприпасов с GPS-наведением, в том числе артиллерийских снарядов Excalibur и ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.