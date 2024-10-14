Москва, 14 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Кремль пока не принял решения о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится в ноябре в Бразилии. Об этом в понедельник, 14 октября, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда решение будет принято, мы вас проинформируем», — пообещал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что администрация президента продолжает прорабатывать вопрос о возможной поездке Путина на саммит «Большой двадцатки».

Саммит G20 запланировали на 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро. Глава управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу ранее сообщил, что Путину направят приглашение на мероприятие.

Президент Бразилии Лула да Силва в декабре 2023 года заявил, что пригласит российского лидера на саммит G20, несмотря на ордер, выписанный Международным уголовным судом (МУС) в его отношении. Глава латиноамериканской республики также напомнил, что Бразилия является членом МУС.

Путин в сентябре прибыл Монголию с официальным визитом, которая также признаёт юрисдикцию МУС. Песков заявил, что у Москвы и Улан-Батора нет проблем по этому вопросу.