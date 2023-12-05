Бразилиа, 5 декабря, 2023, 04:06 — ИА Регнум. В Бразилии в 2024 году состоится саммит G20, принять участие в нём, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), пригласят президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — публикует заявление Лулы да Силвы газета Correio Brasiliense.

Президент Бразилии не стал оценивать решение МУС. По его словам, если Путин примет участие в саммите, то он знает, что может произойти, а может и не произойти.

Он напомнил, что Бразилия является членом МУС, в то время как Россия и США не признали юрисдикцию суда.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в интервью индийскому телеканалу Firstpost Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует посетить Россию в 2024 году для участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС. Он не сомневается в участии в мероприятии лидеров других стран — членов объединения.

Также он заверил, что направит Путину приглашение на саммит «Группы двадцати» в Бразилии. Да Силва отметил, что может гарантировать российскому лидеру безопасность как президент страны.

Саммит G20 в Бразилии пройдёт 22 ноября 2024 года. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва пригласит лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в этом мероприятии. Да Силва также выразил надежду, что к моменту открытия саммита в Бразилии конфликт на Украине закончится.