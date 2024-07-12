Бразилиа, 12 июля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Бразилия в ближайшее время разошлёт приглашения главам государств на саммит «Большой двадцатки» (G20), в их числе будет и президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам руководитель управления по социальным коммуникациям бразильского МИД Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — сказал представитель ведомства, которого цитирует телеканал РЕН ТВ.

Бразилия является председателем G20 с декабря 2023 года. В середине ноября 2024 года в стране должен пройти итоговый саммит организации. Местом встречи станет Рио-де-Жанейро.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите G20 в Бразилии. Он отметил, что не знает, почему лидеров России и Китая не было на прошлой встрече объединения, которую провели в Индии.

В декабре Лула да Силва вновь отметил, что пригласит Путина на саммит G20, несмотря на ордер, который выписал Международный уголовный суд (МУС) в отношении российского президента. При этом бразильский лидер напомнил, что Бразилия является членом МУС.

7 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что решений по участию Путина в саммите G20 в Рио-де-Жанейро пока не принималось. 10 июня Кремль проинформировал о том, что российский лидер провёл телефонный разговор с Лулой да Силвой. Они договорились продолжить тесное взаимодействие двух стран с учётом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в G20.