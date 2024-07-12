Бразилия решила направить приглашение Путину на саммит G20
МИД Бразилии: приглашение для Путина на саммит G20 направят в ближайшее время
Бразилиа, 12 июля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Бразилия в ближайшее время разошлёт приглашения главам государств на саммит «Большой двадцатки» (G20), в их числе будет и президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам руководитель управления по социальным коммуникациям бразильского МИД Жоэл Соуза Пинту Сампайу.
«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — сказал представитель ведомства, которого цитирует телеканал РЕН ТВ.
Бразилия является председателем G20 с декабря 2023 года. В середине ноября 2024 года в стране должен пройти итоговый саммит организации. Местом встречи станет Рио-де-Жанейро.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите G20 в Бразилии. Он отметил, что не знает, почему лидеров России и Китая не было на прошлой встрече объединения, которую провели в Индии.
В декабре Лула да Силва вновь отметил, что пригласит Путина на саммит G20, несмотря на ордер, который выписал Международный уголовный суд (МУС) в отношении российского президента. При этом бразильский лидер напомнил, что Бразилия является членом МУС.
7 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что решений по участию Путина в саммите G20 в Рио-де-Жанейро пока не принималось. 10 июня Кремль проинформировал о том, что российский лидер провёл телефонный разговор с Лулой да Силвой. Они договорились продолжить тесное взаимодействие двух стран с учётом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в G20.