Москва, 13 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Со стороны Германии не поступало никаких предложений о проведении переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, сообщил 13 октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Так он ответил на вопрос, поступал ли со стороны Берлина запрос на телефонный разговор Шольца с Путиным. Соответствующие заявления ранее сделала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Россия неоднократно говорила о своей открытости для контактов, подчеркнул Песков в разговоре с «Интерфаксом».

«Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остаётся открытым для контактов», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Бербок заявила, что якобы Путин не готов обсуждать с Шольцем урегулирование ситуации на Украине и не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону. Украина готова к «справедливому миру», но президент России отказывается идти на контакт, утверждала она.

1 октября немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщала, что Шольц намерен в ближайшие недели впервые почти за два года позвонить Путину.

26 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев проинформировал, что Москва не получала от Берлина никаких конкретных предложений по мирному урегулированию, несмотря на заявления Шольца о наличии у него некоего «мирного плана».

Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.