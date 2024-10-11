Берлин, 12 октября, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не готов обсуждать с канцлером Германии Олафом Шольцем урегулирование ситуации на Украине. Такое заявление сделала 10 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступая на заседании нижней палаты парламента Бундестага в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Москва и Берлин, по мнению Бербок, не готовы обсуждать тему «мирного урегулирования».

«В эти дни президент Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — цитирует Бербок Reuters.

Также глава МИД добавила, что Украина готова к «справедливому миру», а Путин якобы отказывается идти на контакт.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в Германии заявили, что Шольц намерен в ближайшие недели позвонить президенту России. Уточнялось, что разговор политиков может состояться в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

Последний разговор Путина и Шольца прошёл в декабре 2022 года. С тех пор представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что допускают проведение разговора с российским лидером по телефону.

При этом 26 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Москва не получала от Берлина никаких конкретных предложений по мирному урегулированию, несмотря на разговоры Шольца о каком-то «мирном плане».

Германия передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью 600 млн евро, заявил 11 октября Олаф Шольц на совместной конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что отношения между Москвой и Берлином могут восстановиться и нормализоваться, но подчеркнул, что в этом вопросе всё зависит от немецкой стороны. При этом 5 июня Владимир Путин не исключил, что отношения между РФ и ФРГ могут окончательно разрушиться из-за поставок немецкого оружия Украине.