Москва, 13 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 300 человек, два танка Leopard на курском направлении. Об этом 13 октября проинформировали в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка Leopard немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномёта и 11 автомобилей», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в российский плен за сутки сдались восемь украинских военных.

Вместе с этим в министерстве уточнили, что всего с начала боевых действий в приграничных районах Курской области украинские войска потеряли более 22 600 военных, 157 танков, 72 БМП, 98 БТР, а также 909 боевых бронированных машин.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ежедневно украинские войска теряют очень серьёзные участки на линии боевого соприкосновения. На курском направлении противник впал в панику.