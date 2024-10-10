Москва, 11 октября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Каждый день украинские войска теряют очень серьёзные участки на линии боевого соприкосновения. На курском направлении противник впал в панику, заявил 10 октября заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Сейчас могу сказать, что противник у нас находится тут в некоем замешательстве. Действительно, у него паника, и мы это фиксируем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Генерал добавил, что только сегодня (10 октября. — Прим. ред.) наблюдал за тем, как большая группа ВСУ сбегала с территории Курской области, перебежала через границу, часть их танков была сожжена на ходу. Также российский бойцы уничтожили штаб батальона вместе с командиром. Украинцы пытались эвакуировать тела и раненых, но не смогли.

Такими темпами, по словам Алаудинова, Курская область в скором времени будет освобождена от врага.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска ведут наступление в Курской области, прорывая оборону ВСУ по всему фронту, отметил 10 октября военный блогер Юрий Подоляка. Атаки ведутся таким образом, чтобы лишить противника последних путей снабжения, заставляя ВСУ покинуть данные районы, также ВС России стремятся резко уменьшить линию фронта и маневрировать резервами, упрощая выполнение боевых задач, уточнил он.

Потери ВСУ в Курской области по состоянию на 10 октября составили с августа 2024 года более 21,5 тыс. человек. Кроме того, противник лишился сотен единиц военной техники, в том числе 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 892 боевых бронированных машин, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня (включая HIMARS и MLRS), девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 46 станций радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России.