Москва, 13 октября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Агропромышленный комплекс (АПК) России успешно решает поставленные стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности, отметил председатель правительства России Михаил Мишустин в поздравлении работников АПК и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сегодня, в условиях глобальных перемен и нарастающего санкционного давления, агропромышленный комплекс России успешно решает поставленные президентом стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности. Демонстрирует уверенные темпы роста, прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке, увеличивает экспорт, расширяет его географию и ассортимент», — подчеркнул Мишустин.

Мишустин отметил, что правительство уделяет приоритетное внимание развитию отечественной сферы сельского хозяйства, повышению её эффективности, модернизации материально-технической базы и производственных мощностей, а также реализации инвестиционных проектов.

Вместе с этим, подчёркивает Мишустин, продолжается цифровая трансформация АПК, внедрение инноваций, биотехнологий и искусственного интеллекта.

«Ведётся системная работа по совершенствованию социальной инфраструктуры сельских территорий, коммунальных и инженерных сетей, созданию комфортных условий, улучшению качества жизни людей», — добавил премьер-министр.

Кроме этого, важным направлением в сфере АПК остаётся формирование кадрового, научного потенциала, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов, отметил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников АПК и перерабатывающей промышленности выразил особые слова признательности в адрес сельхозпроизводителей Донбасса, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей. Президент подчеркнул, что, несмотря на все выпавшие на их долю испытания, они продолжают работать с полной отдачей, трудиться на совесть. Такое мужество и преданность своему делу заслуживают самого глубокого уважения, добавил российский лидер.

Безусловным приоритетом правительства, по словам президента РФ, является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт строительства и ремонта школ, детсадов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.

Россия в ответ на недружественные действия ряда стран ввела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства. Это способствовало развитию сельского хозяйства. Отчасти то же самое происходит и в сфере промышленности, отмечал Путин.

Россия в 2024 году сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна при ожидаемом урожае в размере 132 млн тонн, сообщила 11 сентября глава Минсельхоза Оксана Лут. Путин уточнил, что прогнозный сбор урожая ожидается на уровне 132 млн тонн против 148 млн тонн, собранных год назад, внутреннее потребление составит до 90 млн тонн.