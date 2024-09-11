Москва, 11 сентября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Россия в этом году сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна при ожидаемом урожае в размере 132 млн тонн, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут 11 сентября на совещании президента с членами правительства.

ИА Регнум

Президент Владимир Путин уточнил, что прогнозируемый сбор — 132 млн тонн против 148 млн тонн годом ранее. Предполагаемое внутреннее потребление составит до 90 млн тонн.

Он поинтересовался, превысит ли экспортный потенциал 40 млн тонн без учёта переходящих остатков, после чего Лут подтвердила, что Россия сможет экспортировать 60 млн тонн.

«Хорошо. В целом, вот, если будет по прогнозу, — результат хороший», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России собрали второй рекордный урожай зерновых. По данным Минсельхоза, он составил около 143 млн тонн, а с новыми регионами — около 147 млн тонн.

Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции в декабре подчеркнул, что результат очень хороший, и поблагодарил аграриев за активный труд. Он также заявил, что продовольственная безопасность России обеспечена, однако в сельскохозяйственной сфере «есть над чем работать». В числе не до конца решённых проблем Путин упомянул семена и селекцию.