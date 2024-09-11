Москва, 11 сентября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Введение Россией продовольственного эмбарго способствовало развитию сельского хозяйства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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Он напомнил, что Россия в ответ на недружественные действия ряда стран ввела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства.

«На первом этапе наблюдался, к сожалению, определенный рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке», — отметил российский лидер, заслушав доклад вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Однако потом, по его словам, это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России. Он добавил, что отчасти то же самое сейчас происходит и в сфере промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в 2024 году может экспортировать до 60 млн тонн зерна. Путин уточнил, что прогнозный сбор урожая ожидается на уровне 132 млн тонн против 148 млн, собранных год назад, внутреннее потребление составит до 90 млн тонн.

По данным Минсельхоза, в 2023 году урожай зерновых составил 143 млн тонн. Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции в декабре отметил, что результат очень хороший, и поблагодарил аграриев за активный труд.