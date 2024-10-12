Москва, 13 октября, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Россия постепенно восстановит все повреждённые объекты на территории новых и приграничных регионов. Об этом 13 октября заявил президент Владимир Путин, поздравляя аграриев с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

(сс) Администрация президента России Обращение Президента России Владимира Путина

Путин в поздравлении особые слова признательности произнёс в адрес сельхозпроизводителей Донбасса, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей. Президент подчеркнул, что несмотря на все выпавшие на их долю испытания, они продолжают работать с полной отдачей, трудиться на совесть. Такое мужество и преданность своему делу заслуживают самого глубокого уважения, добавил российский лидер.

«В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим всё, что было разрушено и повреждено. И конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией», — заверил Путин.

Безусловным приоритетом правительства, по словам, президента РФ, является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт строительства и ремонта школ, детсадов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Он поблагодарил граждан за стойкость, решительность и твёрдость, а также за сохранение исторической памяти и любовь к Отечеству. Президент напомнил, что Донбасс с 2014 по 2022 год жил в условиях блокады и обстрелов, а в Новороссии люди подвергались притеснениям. В настоящее время, добавил Путин, на освобождённых территориях ведётся восстановление предприятий, возводятся жилые дома, больницы, школы и детские сады. В эту работу включены все российские регионы, представители крупного и малого бизнеса, волонтёры, общественные и религиозные организации.

Правительство России утвердило постановление о создании преференциального режима свободной экономической зоны на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Участники СЭЗ смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объёмы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, обеспечить граждан, живущих в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами.