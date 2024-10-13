* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 октября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Бывший адвокат Марк Фейгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которого заочно приговорили к 11 годам колонии за распространение фейков в отношении российской армии, получал финансирование из целого ряда зарубежных стран, в том числе с Украины. Это следует из документов Министерства юстиции России.

РИА Новости Марк Фейгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Фейгиным денежных средств от иностранных источников с апреля 2020 года от компаний <…> расположенных на территориях Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины», — указано в документах, на которые ссылается «РИА Новости».

Проверка показала, что бывший адвокат неоднократно получал денежные средства из этих стран. Это стало основанием для признания Фейгина иноагентом.

Как сообщало ИА Регнум, российский Минюст признал Фейгина иностранным агентом в апреле 2022 года. В октябре 2023 года МВД России объявило бывшего адвоката в розыск по уголовной статье, а в январе 2024 года Басманный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

16 июля суд заочно приговорил Фейгина к 11 годам колонии по делу о распространении фейков в отношении Вооружённых сил России. Помимо срока в исправительной колонии общего режима, ему назначили штраф в размере 4,5 млн рублей.

Суд установил, что в апреле 2022 года Фейгин, находясь за рубежом, заявил в интервью израильскому телеканалу Channel 9, что российские военные якобы причастны к убийству мирных жителей в городе Буче под Киевом. Кроме того, бывший адвокат заявлял в ходе прямых эфиров, что российские войска якобы убивают мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру. Все эти утверждения являются ложными.

Статуса адвоката Марка Фейгина, который защищал участниц группы Pussy Riot, националиста Илью Горячева (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), украинскую военнослужащую Надежду Савченко, лишили весной 2018 года. Такое решение принял совет Адвокатской палаты Москвы.