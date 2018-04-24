Москва, 24 апреля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Совет адвокатской палаты Москвы 24 апреля вынес решение о лишении Марка Фейгина статуса адвоката, передаёт «Коммерсантъ».

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Основанием для рассмотрения запроса стало заявление адвоката Сталины Гуревич о неподобающих, по её мнению, высказываниях Марка Фейгина в её адрес и в адрес её доверителя, блогера Анатолия Шария.

Как сообщила Гуревич ТАСС, в соответствии с вынесенным решением Фейгину также на один год запрещено сдавать экзамен на статус адвоката.

Сам Фейгин сообщил «Интерфаксу», что намерен обжаловать решение адвокатской палаты в суде.

Напомним, Марк Фейгин являлся адвокатом участниц группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинской военнослужащей Надежды Савченко.

В настоящее время он представляет интересы обвиняемого в шпионаже против России сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко.