* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 октября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Бывшего адвоката Марка Фейгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск в России. Его фамилия значится в базе данных МВД.

Евгений Биятов/РИА Новости Марк Фейгин

«Фейгин Марк Захарович. Разыскивается по статье УК», ― говорится в записи в карточке розыска.

По какой статье разыскивают Фейгина, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (признана нежелательной на территории РФ), созданной в Польше в 2022 году, нежелательной на территории России.

Один из её руководителей Марк Фейгин сейчас проживает за пределами России. Как и экс-депутаты Госдумы Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Геннадий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) он включён в Единый реестр иностранных агентов. Все трое отрицают территориальную целостность Российской Федерации и выступают с сепаратистскими лозунгами.

Статуса адвоката Марка Фейгина, который защищал участниц группы Pussy Riot, националиста Илью Горячева (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), украинскую военнослужащую Надежду Савченко, лишили весной 2018 года. Такое решение принял совет Адвокатской палаты Москвы. Фейгин, помимо статуса, на один год лишился и права сдавать экзамен на статус адвоката.