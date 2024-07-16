* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Наказание в виде 11 лет колонии заочно назначено бывшему адвокату Марку Фейгину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков в отношении российской армии. Об этом сообщает 16 июля пресс-служба Генпрокуратуры России.

Zuma/TASS Марк Фейгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Приговор Фейгину вынес Басманный суд Москвы. Экс-адвоката признали виновным в преступлении, предусмотренном пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Помимо срока в исправительной колонии общего режима, ему назначили штраф в размере 4,5 млн рублей.

«Следственными органами приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Фейгина. Однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует», — отметили в Генпрокуратуре.

Суд установил, что в апреле 2022 года Фейгин, находясь за рубежом, заявил в интервью израильскому телеканалу Channel 9, что российские военные якобы причастны к убийству мирных жителей в городе Буче под Киевом. Видеозапись интервью была опубликована в YouTube.

Кроме того, Фейгин заявлял в ходе прямых эфиров, в том числе на одном из украинских новостных каналов, что российские войска якобы убивают мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру. Все эти утверждения являются ложными, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года российский Минюст признал Фейгина иностранным агентом. В октябре 2023 года МВД России объявило бывшего адвоката в розыск по уголовной статье, а в январе 2024 года Басманный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.