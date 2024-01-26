* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), объявленного в розыск по делу о фейках о Вооружённых силах Российской Федерации, следует из решения Басманного суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фейгина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ) сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

В октябре 2023 года МВД России объявило Фейгина в розыск по уголовной статье.

Генпрокуратура России 28 апреля признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (признана нежелательной на территории РФ), созданной в Польше в 2022 году, нежелательной на территории России. Один из её руководителей Марк Фейгин проживает за пределами России. Он отрицает территориальную целостность Российской Федерации и выступал с сепаратистскими лозунгами.

Статуса адвоката Фейгина, который, в частности защищал участниц группы Pussy Riot и украинскую военнослужащую Надежду Савченко, лишили весной 2018 года.

Помимо этого, сообщалось, что экс-адвокат выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ и регулярно освещал деятельность террористической организации «Легион свободы России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).