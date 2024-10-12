Махачкала, 12 октября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Дагестан готов оказать поддержку чеченским властям в связи со взрывом на АЗС в Грозном, в результате которого погибли четыре человека. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

Таисия Боршигова/ТАСС

Глава региона от имени жителей республики выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что Дагестан знает о подобных бедах не понаслышке.

«Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу», — написал Меликов в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. МЧС подтвердило данные о гибели четырёх человек в результате ЧП. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все виновные во взрыве на АЗС в Грозном, в результате которого погибли двое детей и двое взрослых, понесут ответственность в соответствии с законом. Вместе с этим глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших.

При этом ранее, 27 сентября, на окраине Махачкалы прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар на АЗС. Погибли 13 человек, ещё 11 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Владельца АЗС Марата Джанхуватова отправили под стражу на два месяца.