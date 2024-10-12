Грозный, 12 октября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Все виновные во взрыве на АЗС в Грозном, в результате которого погибли двое детей и двое взрослых, понесут ответственность в соответствие с законом, заявил 12 октября глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своём Telegram-канале глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба МЧС сообщила, что на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Местные жители в социальных сетях сообщали, что цистерна взрывной волной была отброшена на несколько десятков метров во двор жилого дома, приземлившись вблизи здания.

Произошёл пожар, спасатели начали ликвидацию возгорания. В тушении были задействованы 35 сотрудников и семь единиц транспорта. Площадь пожара составила 900 кв. м.

Автозаправочная станция в Грозном в результате взрыва оказалась полностью разрушенной, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС, следовало из видеозаписи, опубликованной пресс-службой МЧС. Ведомство подтвердило данные о гибели четырёх человек в результате ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

27 сентября прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожарна АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы. Погибли 13 человек, ещё 11 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Владельца АЗС Марата Джанхуватоваотправили под стражу на два месяца.