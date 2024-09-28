Махачкала, 28 сентября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале достигло 13. Об этом сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Дагестане обнаружен ещё один погибший», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства. Перед этим министерство сообщало о 12 погибших.

Вместе с этим МЧС опубликовало кадры разбора завалов на месте взрыва.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. Возник сильный пожар.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказание.

28 сентября Следственный комитет сообщил, что на месте взрыва АЗС не обнаружены следы взрывчатых средств.

Помимо этого были назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы. Следствие изъяло техническую и разрешительную документацию и видеозаписи с камер наружного наблюдения. В настоящее время проводится допрос очевидцев произошедшего, а также устанавливаются причастные лица. Для оперативного расследования создали следственную группу.

В свою очередь помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что четверо пострадавших остаются в больницах, один из них в тяжёлом состоянии.