Махачкала, 2 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы отправил под арест Марата Джанхуватова, владеющего АЗС, на которой произошли взрывы.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября», — озвучил 2 октября решение судья.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на АЗС произошли вечером 27 сентября. Очевидцы сняли на видео второй взрыв, детонация произошла в подземных резервуарах станции. После этого начался сильный пожар. Его площадь достигала 500 кв. м. Спасатели смогли потушить возгорание только 28 сентября. В результате трагедии погибли 13 человек.

В связи с ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи рассматривают версии, связанные с состоянием газопровода, не исключается человеческий фактор.