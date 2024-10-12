Сьон, Швейцария, 12 октября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Футболист сборной России Антон Миранчук забил дебютный гол за швейцарский «Сьон» в товарищеском матче против «Лозанны».

Михаил Синицын/ТАСС Антон Миранчук

Матч завершился победой «Сьона» со счётом 4:0.

Полузащитник присоединился к швейцарской команде в сентябре на правах свободного агента. Ранее игрок выступал за московский «Локомотив», в составе которого провёл 217 матчей, забил 51 гол, стал чемпионом РПЛ, трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля его брат-близнец Алексей Миранчук перешёл в американский клуб «Атланта Юнайтед» из итальянского клуба «Аталанта». Он также уже успел отличиться в нескольких играх. 19 сентября Миранчук отметился в игре с «Интер Майами» дебютным голом за свой новый клуб и принёс ему ничью (2:2), а у же через 5 дней он снова забил гол в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2).

14 июня российский вратарь Матвей Сафонов перешёл из футбольного клуба «Краснодар» в парижский «Пари Сен-Жермен».