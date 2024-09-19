Атланта, США, 19 сентября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Российский полузащитник Алексей Миранчук забил дебютный гол за американский футбольный клуб «Атланта Юнайтед». Матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Интер Майами» завершился со счётом 2:2.

Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Миранчук

Миранчук сравнял счёт на 84-й минуте и принёс своей команде ничью. В составе «Атланты» также отличился Саба Лобджанидзе на 56-й минуте.

У «Интер Майами» голы забили Давид Руис (29) и Леонардо Кампана (59). Лидер команды Лионель Месси вышел на поле на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Миранчук перешёл в «Атланту» из итальянской «Аталанты», в составе которой выиграл Лигу Европы. Также он выступал за московский «Локомотив» и итальянский «Торино».

В составе «Локомотива» Миранчук в 2018 году стал чемпионом России, а также трижды побеждал в Кубке страны и один раз — в Суперкубке.