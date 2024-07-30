Атланта, США, 30 июля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Российский полузащитник Алексей Миранчук стал игроком американского футбольного клуба «Атланта», сообщила 30 июля пресс-служба национальной сборной России.

Global Look Press

В сообщении в Telegram-канале сборной отмечается, что в чемпионате США выступают целый ряд звёзд мирового футбола, включая бывших игроков «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса.

«Лёша отправился покорять MLS к другим звёздам футбола. Желаем титулов с «Атлантой» и ждём празднований с триколором», — сказано в сообщении.

Алексей Миранчук родился в 1995 году в Славянске-на-Кубани. В России он выступал за московский «Локомотив», в составе которого в 2018 году стал чемпионом России. Также игрок трижды побеждал с «Локомотивом» в Кубке страны и один раз — в Суперкубке.

В 2019 году Миранчук стал игроком итальянской «Аталанты». В прошедшем сезоне команда из Бергамо стала победительницей Лиги Европы. За национальную сборную России Миранчук с 2015 года провёл 45 матчей и забил семь голов.

Как передавало ИА Регнум, в июле «Локомотив» сообщил об уходе из клуба брата-близнеца Алексея Миранчука — Антона. Полузащитник провёл за «Локомотив» 217 матчей, забил 51 гол, в составе команды стал чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.

29 мая стало известно, что нападающий Артём Дзюбапокинул «Локомотив» после завершения контракта. Игрок пришёл в московский клуб зимой 2023 года, сыграв за «железнодорожников» 39 матчей, в которых отличился 12 голами и девятью результативными передачами.