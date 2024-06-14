Краснодар, 14 июня, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Российский вратарь Матвей Сафонов переходит из футбольного клуба «Краснодар» в парижский «Пари Сен-Жермен», сообщила 14 июня пресс-служба французского клуба.

РИА Новости/Алексей Филиппов Матвей Сафонов

«Матвей Сафонов перешёл в ПСЖ. Французский клуб и «Краснодар» оформили трансфер голкипера «быков», — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что в краснодарском клубе гордятся голкипером и желают ему дальнейших успехов. Футболист является выпускником клубной академии, сыграл 175 матчей за команду, в 53 из них он не пропустил ни одного мяча.

Как сообщало ИА Регнум, «Краснодар» 25 мая обыграл московское «Динамо» в домашнем матче со счётом 1:0 и впервые в своей истории стал вице-чемпионом России по футболу. Сафонов также участвовал в матче.

14 июня стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» согласовал переход нападающего из московского ФК «Локомотив» Максима Глушенкова. Ожидается, что он вскоре подпишет контракт с сине-бело-голубыми.