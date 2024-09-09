Берн, 9 сентября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом «Сьон», сообщается на сайте команды.

Пресс-служба «Сьона»

Отмечается, что соглашение с 28-летним российским игроком рассчитано до 30 июня 2026 года.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля Миранчук покинул московский «Локомотив». Игрок перешёл в академию клуба в 2011 году, через год дебютировал в молодёжном первенстве, а в конце 2013 года впервые сыграл за основной состав.

Полузащитник провёл за «Локомотив» 217 матчей, забил 51 гол, в составе команды стал чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.

14 июня российский вратарь Матвей Сафонов перешёл из футбольного клуба «Краснодар» в парижский «Пари Сен-Жермен».