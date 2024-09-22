Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Атланта Юнайтед» сыграл вничью с командой «Нью‑Йорк Ред Буллс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS).

Dmitry Golubovich/Global Look Press Алексей Миранчук

Игра состоялась на поле стадиона «Ред Булл Арена» в Хэррисон и закончилась с ничейным результатом 2:2.

В составе «Нью-Йорка» голы забили Данте Ванзер (31-я минута) и Элиас Маноэль (90+7-я). У «Атланты» забитыми мячами отличились российский полузащитник Алексей Миранчук (45+3, с пенальти) и Эдвин Москера (90+2). При этом на 87-й минуте Маноэль не сумел реализовать пенальти.

По итогам встречи в активе «Атланты» стало 33 очка, и она находится на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции MLS. У «Нью-Йорка» 44 очка и четвёртая позиция.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Алексей Миранчук забил дебютный гол в составе «Атланты». Его команда встретилась с клубом «Интер Майами», встреча закончилась с ничейным счётом 2:2.

Алексей Миранчук в конце июля перешёл в «Атланту» из итальянской «Атланты», в составе которой выиграл Лигу Европы. Он также до этого играл в составе московского «Локомотива» и итальянского «Торино».