Курская область, 12 октября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ над территорией Курской области, сообщил 12 октября глава региона Алексей Смирнов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В своём Telegram-канале губернатор поблагодарил российских военнослужащих за отражение атаки.

«Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня днём. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов.

Ранее в регионе объявлялась ракетная опасность. Она действовала в течение семи минут. Кроме того, в ночь на 12 октября в Курской области объявлялась угроза атаки беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября в Курске, после работы средств противовоздушной обороны, были обнаружены обломки украинской ракеты. Власти сообщили, что по итогам комиссионного обследования горожанам окажут необходимую помощь в восстановлении повреждённого имущества.

Пресс-служба Министерства обороны ранее 12 октября сообщила, что средства ПВО в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ самолётного типа.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 12 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников за пределами зоны боевых действий. Над территорией Краснодарского края было сбито 17 дронов, над акваторией Азовского моря — 16, над Курской областью — 12 и над Белгородской областью — ещё два летательных аппарата.