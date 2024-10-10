Курск, 10 октября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Обломки украинской ракеты обнаружили в Курске после работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили 10 октября в пресс-службе городской администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Жители обращаются в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) с сообщениями об имуществе, повреждённом при падении обломков.

«В Центральном округе пройдёт подомовой обход территорий после падения сбитых обломков. При необходимости оперативные службы готовы выехать незамедлительно», — говорится в сообщении.

По итогам комиссионного обследования горожанам окажут необходимую помощь в восстановлении повреждённого имущества, добавили в администрации и напомнили, что упавшие обломки ракет и беспилотников могут представлять опасность.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов информировал о работе ПВО на территории региона. Он сообщал, что за день над регионом сбили три ракеты и два БПЛА.