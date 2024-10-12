Москва, 12 октября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ отразили пять контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённых пунктах Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка в Курской области. Об этом 12 октября проинформировали в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Вместе с этим, по данным Минобороны, российские войска продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Толстый Луг, Новый Путь и Плехово.

Как передавало ИА Регнум, массированную атаку на Курскую область ВСУ предприняли 6 августа. За время боёв на курском направлении украинская армия потеряла более 22 300 военных. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 12 октября сообщил, что в приграничных районах Курской области российские подразделения освободили от украинских боевиков 19 сёл.

Также 12 октября пресс-служба министерства сообщила об отражении в минувшие сутки пяти контратак противника. Авиация РФ в указанный период нанесла по ВСУ удары в районах 18 населённых пунктов Курской области и 13 — Сумской области. Семь военнослужащих противника в минувшие сутки сдались в российский плен.