Москва, 12 октября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области с 6 августа превысили 22 300 человек, сообщила 12 октября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Bocharov Denis/Global Look Press

В минувшие сутки потери противника превысили 400 человек, также ВСУ лишились нескольких десятков единиц техники, в том числе шести танков, двух боевых машин пехоты, десяти боевых бронированных машин и двух пусковых установок реактивных систем залпового огня, сказано в сообщении.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 22 300 военнослужащих, 150 танков, 71 боевую машину пехоты, 98 бронетранспортёров, 907 боевых бронированных машин, 608 автомобилей, 185 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США (и иную технику. — Прим. ред.)», — сообщила пресс-служба.

Также 12 октября пресс-служба министерства сообщила об отражении в минувшие сутки пяти контратак противника. Авиация РФ в указанный период нанесла по ВСУ удары в районах 18 населённых пунктов Курской области и 13 — Сумской области. Семь военнослужащих противника в минувшие сутки сдались в российский плен.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что бойцы ВСУ и иностранные наёмники с особой жестокостью убивали мирных жителей, когда вторглись в Курскую область. Эти факты были зафиксированы российскими военными следователями. В частности, в начале августа в Суджанском районе были убиты с особой жестокостью не менее трёх гражданских лиц, отмечалось в сообщении.