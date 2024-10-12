Москва, 12 октября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) возле 18 населённых пунктов Курской области. Об этом 12 октября на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

Огонь российские силы открыли по позициям ВСУ в районах Владимировки, Дарьино, Колмаков, Козачей Локни, Любимовки, Лебедевки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Свердликово, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

«Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», ― доложил военный.

Кроме того, под удары российских сил попали позиции украинской армии у 13 населённых пунктов в Сумской области ― Белополья, Беловодов, Бояро-Лежичей, Ворожбы, Водолагов, Кислой Дубины, Мирлоови, Ободов, Павловки, Речек, Степановки, Мумоы и Шпиля.

Здесь были сосредоточены резервы 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области с 6 августа превысили 22 300 человек. В минувшие сутки, 11 октября, потери украинской армии превысили 400 человек, также ВСУ лишились нескольких десятков единиц техники, в том числе шести танков, двух боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин и двух пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» ВС РФ отразили пять контратак ВСУ у населённых пунктов Любимовка, Толстый Луг и Новоивановка в Курской области.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что за два месяца в курском приграничье российские военные освободили от украинских боевиков 19 сёл.