Москва, 12 октября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен под Курском ещё семь украинских бойцов, сообщает 12 октября Министерство обороны России в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки потери противника превысили 400 бойцов. ВСУ также потеряли 18 единиц бронетехники: шесть танков, две боевые машины пехоты, десять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия.

В общей сложности ВСУ потеряли более 22,3 тыс. бойцов за время боевых действий на курском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.