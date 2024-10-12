Феодосия, Крым, 12 октября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Большинство жителей Феодосии, эвакуированных после возгорания на нефтебазе, вернулись в свои дома. Об этом 12 октября сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Вчера эвакуированные жители активно возвращались в свои дома. К 20 часам вечера в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек ― жители микрорайона Северного и улицы Геологической», ― написал Ткаченко в Telegram-канале.

Глава города добавил, что работа по ликвидации последствий возгорания продолжается, потому режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят. Также сохраняются ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала.

Ткаченко также сообщил, что комиссия уже приступила к работе по оценке нанесённого ущерба жителям района Ближних Камышей.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.

Из-за возгорания в городе частично перекрывали движение. Для жителей микрорайона Северного в Феодосии развернули сборно-эвакуационные пункты.

Вечером 10 октября в городе Феодосии из-за пожара произошёл выброс горючих материалов на одном из терминалов. К утру 11 октября огнеборцы стабилизировали ситуацию на нефтебазе. Факельное горение цистерн отсутствовало. Всего из зоны происшествия эвакуировали более 1,1 тыс. человек.