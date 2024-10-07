Феодосия, Крым, 7 октября, 2024, 07:27 — ИА Регнум. На улицах Геологической и Федько перекрыто движение в связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии (Республика Крым). Об этом утром 7 октября сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько от перекрёстка с керченской трассой до района автовокзала», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ткаченко призвал жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также учитывать перекрытие движение на участке дороги при планировании поездок.

Как передавало ИА Регнум, пожар на нефтебазе в Феодосии вспыхнул ближе к утру понедельника. О причинах инцидента не сообщалось. На место происшествия прибыли пожарные расчёты МЧС России и вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко. Информация о возможных пострадавших не поступала.