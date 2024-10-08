Феодосия, Крым, 8 октября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Жителей микрорайона Северный в Феодосии начали эвакуировать из-за пожара на городской нефтебазе, сообщила 8 октября пресс-служба городской администрации в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

От жителей поступали соответствующие запросы, сказано в сообщении.

«В связи с поступающими вопросами жителей принято решение об их доставке в сборно-эвакуационные пункты. После регистрации будут предоставлены места в стационарных пунктах временного размещения», — отметила пресс-служба.

В городе развёрнуты два сборно-эвакуационных пункта, в них можно самостоятельно обратиться, зарегистрироваться и дождаться распределения в стационарные пункты временного размещения, сообщила также пресс-служба администрации.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября в Феодосии, где загорелся нефтяной терминал, ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ в зону ЧС для людей и транспорта был ограничен.

Глава администрации города Игорь Ткаченко проинформировал, что из районов Феодосии, расположенных поблизости от горящей нефтебазы, временно эвакуировали более 1 тыс. человек.

Для ликвидации последствий пожара сформирована группировка профильных ведомств, а все жители Феодосии, потерявшие имущество в результате возгорания, получат компенсации в полном объёме, отметил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.