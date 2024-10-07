Феодосия, Крым, 7 октября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Режим техногенной чрезвычайной ситуации введён в крымской Феодосии, где загорелась нефтебаза. Об этом сообщил 7 октября в Telegram-канале глава городской администрации Игорь Ткаченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В связи с возгоранием на территории нефтяного терминала в Феодосии вводится режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал Ткаченко.

Он добавил, что доступ в зону ЧС ограничен для людей и транспорта.

Ранее глава города сообщил журналистам, что разлива топлива на месте пожара нет, экологическая угроза отсутствует.

Как передавало ИА Регнум, о возгорании на нефтебазе в Феодосии местные власти сообщили в утренние часы. На место были направлены пожарные расчёты. В Феодосию выехал вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Из-за пожара в городе частично перекрыли движение, это отразилось на графике работы общественного транспорта.