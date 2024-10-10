Феодосия, Крым, 10 октября, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Вечером 10 октября в городе Феодосии из-за пожара на нефтехранилище произошёл выброс горючих материалов на одном из терминалов. Зона эвакуации на данный момент не увеличивается, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Терминал окружён сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — добавил он в Telegram-канале.

Аксёнов заверил, что лично контролирует ситуацию, каждые 30 минут получает доклады с места происшествия.

Принимаются все меры для ликвидации чрезвычайной ситуации, заключил глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на нефтебазе начался утром 7 октября. В Феодосии введён режим техногенной чрезвычайной ситуации. Доступ в зону ЧС ограничили для людей и транспорта. Из-за пожара в городе частично перекрывали движение, это отразилось на графике работы общественного транспорта.

Для жителей микрорайона Северный в Феодосии развернули сборно-эвакуационные пункты. Глава администрации города Игорь Ткаченко информировал о временном отселении более чем 1 тыс. человек из окрестностей горящего нефтяного терминала.

Сотрудники Роспотребнадзора в районе горящей нефтебазы выявили превышение диоксида серы. Населению посоветовали воздержаться от проветривания помещений, закрыть окна и двери, ограничить курение, сократить время нахождения на открытом воздухе, есть больше фруктов и овощей.