Феодосия, Крым, 11 октября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Ситуация на нефтебазе Феодосии, где пятый день тушат пожар на нефтебазе, стабилизировалась, факельного горения нет. Об этом 11 октября сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко в Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«На 8 часов утра факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует. Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем», — написал Ткаченко.

На месте продолжают устранять последствия возгорания. В воздухе не выявлено превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, добавил глава города.