Москва, 11 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Север» ВС РФ за прошедшую неделю освободили два населённых пункта в Курской области. Об этом 11 октября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В результате успешных наступательных действий российских сил освобождены деревня Новая Сорочина и хутор Покровский.

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, в ходе которой освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», ― доложил военный.

Кроме того, в период с 5 по 11 октября российские военные при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников нанесли поражение подразделениям шести механизированных, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад Вооружённых сил Украины, четырёх бригад теробороны и бригады нацгвардии.

10 октября Минобороны сообщило, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Военкор Юрий Котенок в тот же день сообщил, что российская армия ведёт в Курской области боевые действия по освобождению населённого пункта Любимовка, примыкающего к нему Зелёного Шляха и населённого пункта Малая Локня.

Telegram-канал Mash написал, что российские войска начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области, взяв под контроль село Любимовка и дорогу Суджа — Коренево, которую противник использовал для снабжения.

Потери ВСУ в Курской области за сутки 10 октября превысили 200 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении с августа 2024 года — более 21,5 тыс. человек.

Российские военные 8 октября освободили посёлок Золотая Нива в ДНР, 7 октября ― посёлок городского типа Гродовка.