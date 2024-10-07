Москва, 7 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Российские войска освободили посёлок городского типа Гродовка в ДНР. Об этом сообщает 7 октября Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости/Станислав Красильников

Гродовка, расположенная в 11 км к востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск), перешла под контроль РФ в результате решительных действий подразделений воинской группировки «Центр», уточнили в ведомстве.

В минувшие сутки подразделения группировки также нанесли поражение Вооружённым силам Украины (ВСУ) у Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино и Красного в ДНР, а также в районе села Райполе Днепропетровской области. Кроме того, отражены десять атак противника.

ВСУ потеряли более 420 бойцов, танк Leopard немецкого производства, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы «Мста-Б» и два орудия М119 производства США, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские бойцы заявили о крайне тяжёлом положении для ВСУ в Красноармейске и признали фактическую потерю этого логистического узла для киевского режима из-за разрушения критической инфраструктуры.