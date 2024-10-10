Курск, 10 октября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Российские войска начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области, взяв под контроль село Любимовка и дорогу Суджа — Коренево, которую противник использовал для снабжения, передаёт Telegram-канал Mash.

Сергей Бобылев / РИА Новости

Большинство бойцов ВСУ оставляют позиции и бегут в сторону украинской границы, сказано в сообщении. По этим данным, хутор Зелёный Шлях, временно оккупированный ВСУ ещё в первый день попытки вторжения, был взят десантниками без боя.

По некоторым данным, ВС РФ также освободили населённый пункт Нижний Клин, а в настоящее время движутся в направлении Суджи, сказано также в сообщении.

В свою очередь военкор Юрий Котенок днём 10 октября сообщил в своём Telegram-канале, что ВС РФ ведут в Курской области боевые действия по освобождению населённого пункта Любимовка, примыкающего к нему Зелёного Шляха и населённого пункта Малая Локня.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили более 200 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении с августа 2024 года — более 21,5 тыс. человек. В минувшие сутки подразделения ВС РФ отразили в Курской области две атаки противника. Пять военнослужащих ВСУ в указанный период сдались в российский плен.