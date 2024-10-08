Москва, 8 октября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российские военные освободили посёлок Золотая Нива в ДНР. Об этом сообщает 7 октября Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости/: Станислав Красильников

Золотая Нива, расположенная к востоку от Угледара, перешла под контроль подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ, улучшивших тактическое положение, уточнили в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение противнику у Доброволья, Великая Новосёлки, Новополя и Зелёного Поля в ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков.

В результате действий группировки ВСУ потеряли до 115 бойцов, боевую машину пехоты, американский бронетранспортёр М113, семь автомобилей и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

В минувшие сутки российские войска также освободили населённый пункт Зоряное Первое в ДНР. Оно перешло под контроль ВС РФ в ходе продвижения подразделений «Южной» группировки войск в глубину обороны противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВС России освободили в ДНР посёлок городского типа Гродовка. Этот населённый пункт, расположенный в 11 км к востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск), перешёл под контроль России в результате решительных действий подразделений воинской группировки «Центр», уточнили в Минобороны РФ.

В районе Красноармейска ВСУ оказались в крайне тяжёлом положении. Украинские бойцы признали фактическую потерю этого логистического узла для киевского режима из-за разрушения критической инфраструктуры.