Москва, 11 октября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск вряд ли станет посредником в урегулировании противоречий между Россией и США, ответил на вопрос журналиста пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Пока никаких признаков для этого нет, поэтому вряд ли», — сказал Песков корреспонденту портала Life.ru.

Ранее Илон Маск обновил свою фотографию профиля в соцсети Х в знак поддержки кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября Маск заявил, что США превратятся в однопартийное социалистическое государство, если Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах в ноябре.

5 октября Маск выступил на митинге Трампа в Батлере (штат Пенсильвания). Предприниматель уточнил, что, по его мнению, предстоящие президентские выборы станут самыми важными в истории США, а в случае победы на них кандидата от Демпартии в стране запретят свободу слова и выбора. Также в ходе выступления он подверг едкой критике действующего президента США Джо Байдена, припомнив ему неспособность даже подняться по лестнице.

4 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что Республиканская партия получила от Маска десятки миллионов долларов тайных пожертвований. Издание утверждает, что осенью 2022 года предприниматель перед промежуточными выборами выделил более $50 млн на кампанию, направленную против демократов в колеблющихся штатах. В 2023 году предприниматель пожертвовал $10 млн в пользу губернатора Флориды Рона Десантиса, который планировал выдвигаться на пост президента США.