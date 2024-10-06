США, 6 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск высмеял действующего президента США Джо Байдена в ходе предвыборного митинга бывшего американского президента и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом 5 октября написало издание The Hill.

TASS /EPA/CJ GUNTHER Илон Маск

По словам предпринимателя, по-настоящему характер человека проверяется тогда, когда он оказывается под огнём.

«У нас был один президент, который не мог подняться на лестничный пролёт, и другой, который поднимал сжатый кулак после того, как в него выстрелили», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Маск выступил на митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Предприниматель уточнил, что, по его мнению, предстоящие президентские выборы станут самыми важными в истории США, а в случае победы на них кандидата от Демпартии в стране запретят свободу слова и выбора.

В ходе предвыборного мероприятия сам Трамп заявил, что США превратились в мире в посмешище и это необходимо изменить. Он также пообещал в случае победы изменить эту ситуацию, создав условия для открытия лучших образовательных учреждений, закрыв границы для нелегальных мигрантов и построив страну, которую можно уважать.

Портал Axios 4 октября написал, что Байден признаёт свою непопулярность среди американцев и потому с готовностью отказывается от участия в предвыборных мероприятиях вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис. Уточнялось, что некоторые из союзников действующего президента США отметили, что в последнее время он стал стареть быстрее обычного из-за связанного с его работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера.

Байден — самый возрастной в истории США президент, и за время своего пребывания на посту главы Белого дома он неоднократно спотыкался, падал, путался, допускал оговорки, а также испытывал трудности с формулированием мыслей и фраз.