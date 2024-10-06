Вашингтон, 6 октября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. США превратятся в однопартийное социалистическое государство, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах в ноябре. Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Если Дональд Трамп не победит, «Демократическая» партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством», — написал Маск в своём аккаунте на платформе Х (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, 5 октября Маск выступил на митинге Трампа в Батлере (штат Пенсильвания). Предприниматель уточнил, что, по его мнению, предстоящие президентские выборы станут самыми важными в истории США, а в случае победы на них кандидата от Демпартии в стране запретят свободу слова и выбора. Также в ходе выступления он подверг едкой критике действующего президента США Джо Байдена, припомнив ему неспособность даже подняться по лестнице.

4 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что Республиканская партия получила от Маска десятки миллионов долларов тайных пожертвований. Издание утверждает, что осенью 2022 года предприниматель перед промежуточными выборами выделил более $50 млн на кампанию, направленную против демократов в колеблющихся штатах. В 2023 году предприниматель пожертвовал $10 млн в пользу губернатора Флориды Рона Десантиса, который планировал выдвигаться на пост президента США.

В настоящее время Трамп уступает по популярности кандидату от Демократической партии и действующему вице-президенту США Камале Харрис в четырёх из семи колеблющихся штатов. Более того, 19 сентября Харрис опередила Трампа по результатам опроса, проведённого американским каналом Fox News. Канал сообщил, что за неё готовы проголосовать 50% американцев, тогда как за Трампа — 48%.